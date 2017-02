Microsoft gaat na de grote update voor Windows 10 die in april gepland staat, later dit jaar nog een grote update voor het besturingssysteem uitbrengen.

Dat bevestigde het bedrijf in een presentatie op een evenement in Oostenrijk. In april brengt Microsoft de Creators Update uit voor Windows 10, die onder meer het totaal vernieuwde Paint 3D bevat en standaard VR-brillen ondersteunt.

De tweede grote update staat bekend onder de werktitel Redstone 3 en zal zich richten op de gebruikersinterface van het besturingssysteem. Zo moeten er onder meer animaties toegevoegd worden en moet het besturingssysteem klaargemaakt worden voor Microsofts augmentedrealitybril HoloLens.

Het is nog niet duidelijk wanneer de tweede grote Windows 10-update beschikbaar wordt voor consumenten. De Creators Update wordt in april uitgerold.