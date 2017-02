De toezichthouders zijn bezorgd over de manier waarop Microsoft omgaat met de privacy van gebruikers, schrijven ze in een gezamenlijke brief.

"We hebben zorgen over de hoeveelheid en de soort informatie die Microsoft verzamelt. Het is voor ons onduidelijk of dat dit allemaal nodig is", zegt een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens in een toelichting. "We gaan daarnaast onderzoeken of Microsoft gebruikers onvoldoende inlicht over de informatie die ze verzamelen, waardoor gebruikers geen goede keuze kunnen maken of ze dat wel willen."

In de brief die de waakhonden, verenigd in de organisatie 'Artikel 29', hebben geschreven, wordt een punt in het installatieproces van Windows 10 als voorbeeld gegeven. Daarin kunnen gebruikers aangeven of ze het data-verzamelen willen beperken van 'volledig', naar 'basis'. Maar dat geeft volgens de waakhonden onvoldoende informatie over de data die worden verzameld.

Mogelijke boete

De privacywaakhond gaat het samen met collega’s uit Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk onderzoeken. "Daarna hebben we een definitief beeld of Microsoft inderdaad de regels overtreedt." Dat koppelen de waakhonden weer terug aan Microsoft.

"Afhankelijk van hoe Microsoft hiermee omgaat, gaan we kijken of we maatregelen moeten nemen", zegt de woordvoerder. Het betekent dat als Microsoft in de ogen van de privacywaakhonden onvoldoende luistert, het bedrijf uiteindelijk een boete opgelegd kan krijgen. Maar, benadrukt de woordvoerder van de waakhond, zo ver is het nog niet.

Het is niet de eerste keer dat Artikel 29 kritiek heeft op het privacybeleid van Windows 10. In januari 2016 stuurde de organisatie ook al een brief naar Microsoft. Het bedrijf heeft toen wel verbeteringen doorgevoerd, maar die vinden de waakhonden dus onvoldoende. Microsoft laat weten dat het met Artikel 29 blijft samenwerken om alle vragen te beantwoorden.

Hoe kan ik mijn privacy-instellingen aanpassen in Windows 10?

Ga naar Instellingen en kies voor Privacy. Vervolgens kun je daar een aantal dingen instellen. Het is in ieder geval verstandig om even bij het tabje Algemeen te kijken, waar bijvoorbeeld Microsoft vraagt om informatie over je schrijfgedrag te mogen verzamelen. Dit zegt het bedrijf te doen om de schrijffunctionaliteit te verbeteren.

