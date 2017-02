"Deze nieuwe innovatieve methode maakt met mogelijk om elektriciteit net zo breed beschikbaar te maken als wifi", zegt Alanson Sample, hoofd van de groep draadloze systemen van Disney Research tegen Phys. "Ook zorgt het voor nieuwe toepassingen voor robots en kleine apparaten omdat batterijen dan niet meer nodig zijn."

Aluminium box

Disney heeft voor zijn werkende prototype een ruimte van zo'n vijf bij vijf meter gebouwd met aluminium muren, vloer en plafond. Tien apparaten binnen die ruimte worden allemaal draadloos opgeladen en aangedreven door een magnetisch veld dat elektriciteit veilig overbrengt.

In het midden van de kamer staat een koperen buis, met in het midden een spleet en een ring van vijftien condensators. Een generator buiten de kamer zendt via de paal toon op een constante frequentie uit, die binnen de kamer als magnetisch veld wordt verspreid.

Apparaten in de ruimte zijn voorzien van een spoel van koperdraad, die resoneert op dezelfde frequentie. Zo wordt elektriciteit draadloos overgebracht met een efficiƫntie van 40 tot 95 procent, afhankelijk van de afstand tussen het apparaat en de paal in het midden van de kamer.

Relatief veilig

Voor mensen is het volgens Disney veilig om binnen de ruimte te bewegen, al mogen gebruikers niet dichter dan 46 centimeter bij de koperen paal in de buurt komen. Speciaal aangepaste smartphones beginnen direct met draadloos opladen wanneer de gebruiker de kamer binnenstapt. Uiteindelijk kan de techiek worden toepast in hele gebouwen, of juist in een doos waar op te laden apparaten in gelegd kunnen worden.

Om het geheel praktisch veiliger en geschikter te maken moet Disney nog wel een systeem bedenken dat voortdurend nauwkeurig berekent hoeveel elektriciteit er in de ruimte nodig is.

Omdat de overgebrachte energie dankzij de aluminium panelen niet zomaar vervliegt, moet vrijwel alle doorgegeven elektriciteit ook door apparaten opgenomen worden. Disney zegt dat er nu veilig een constante 100 watt aan elektriciteit de ruimte in gestuurd kan worden.