Normaal is het voor computers erg moeilijk om geuren te bepalen. Door menselijke metingen te combineren met zelflerende software, is hierin een stap vooruit gemaakt, schrijven de Amerikaanse wetenschappers in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Aan de Rockefeller-universiteit in New York moesten 49 vrijwilligers de geur van 476 geurstoffen beoordelen. Daarbij mochten zij negentien steekwoorden gebruiken.

Database

Met de database aan beoordelingen die daaruit ontstond, ontwikkelden 22 teams van wetenschappers software om de geur van andere moleculen te kunnen voorspellen. Een team van Arizona State University scoorde het beste in het voorspellen van menselijke beoordelingen.

Volgens Pablo Meyer, hoofdauteur van het onderzoek, kan de software mogelijk worden gebruikt door bedrijven die parfums of smaakstoffen maken. Zij zouden zo kunnen ontdekken welke moleculen kunnen worden gebruikt om bepaalde geuren te genereren.

Avery Gilbert, een biologisch psycholoog bij het bedrijf Synesthetics, reageert op de nieuwssite van Science sceptischer. Volgens hem zijn de negentien gebruikte steekwoorden nog te beperkt om erg nuttig te zijn. Het is volgens hem onduidelijk hoe goed computers zouden scoren als er meer omschrijvingen beschikbaar waren.