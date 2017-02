In Argentiniƫ is een race voor zelfrijdende auto's gehouden. Er gingen twee auto's van start, maar aan de race kwam een einde toen een van de voertuigen een bocht te agressief aansneed. De race maakte onderdeel uit van een experiment.

De race vond plaats tijdens de Formula E Grand Prix in Buenos Aires, waarbij normaal gesproken elektrische auto's met een bestuurder het tegen elkaar opnemen. Het bedrijf Roborace greep de gelegenheid aan om twee racewagens op het circuit te testen, waarbij er geen bestuurder nodig is. Devbot 2, een van de twee zelfrijdende auto's, kwam echter in een crash terecht, waardoor Devbot 1 de race won.

Een journalist plaatste een korte video van de race op Twitter. Alhoewel de Devbots niet de snelheden van conventionele racewagens halen, lukte het toch om snelheden van ongeveer 185 km/u te bereiken.

Met de race voor zelfrijdende auto's wilde Roborace zijn technologie testen. Het gaat nog om vroege versies van de racewagens, waarbij ook nog een bestuurder plaats kan nemen. Uiteindelijk krijgen de auto's nog een ander uiterlijk.