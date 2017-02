De bril is ontwikkeld door onderzoekers van Stanford en Dartmouth College in de VS.

Volgens de onderzoekers hebben mensen klachten bij het gebruik van VR omdat hun ogen niet goed kunnen scherpstellen. De ogen proberen op één object te focussen, maar het scherm is altijd op dezelfde afstand.

Het prototype kan met speciale lenzen in de headset de gevoelsafstand naar het scherm aanpassen, zodat er beter door de ogen kan worden scherpgesteld. Een alternatief voor de bril kan het scherm met motoren naar voren en achteren bewegen, om de brandpuntafstand van het scherm te veranderen.

Brilsterkte en leeftijd

Bijbehorende software houdt rekening met de brilsterkte van de gebruiker. Daarbij wordt ook gekeken naar leeftijd, omdat dragers ouder dan 45 jaar meer moeite zouden hebben met scherpstellen.

De nieuwe technologie zou het ook mogelijk maken om een VR-bril te gebruiken zonder contactlenzen of een bril. Daarnaast zou de drager geen last van de ogen krijgen, wat vaak de oorzaak is voor hoofdpijn in VR. Misselijkheid kan hierdoor ook verminderen.

De onderzoekers hopen dat hun prototype VR-bedrijven zal helpen om nieuwe technologieën voor headsets te ontwikkelen.