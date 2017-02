Bij zowel de Nationale ombudsman als MAX Ombudsman komen geregeld klachten binnen over gemiste berichten in de digitale postbus.

Omroep MAX heeft daarom een speciaal meldpunt opgericht om klachten te verzamelen. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen neemt die klachten mee in een onderzoek. Hij wil weten tegen welke problemen mensen aanlopen bij het gebruik van de Berichtenbox. Van Zutphen zei dat dinsdag in het MAX-programma Meldpunt! Naar verwachting is het rapportvoor de zomer afgerond.

In de Berichtenbox van MijnOverheid.nl komen brieven van onder meer de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), gemeenten, provincies en waterschappen.

De Nationale ombudsman ontvangt regelmatig klachten over MijnOverheid.nl en de Berichtenbox. Mensen voelen zich bijvoorbeeld overvallen als blijkt dat ze post in de Berichtenbox hebben ontvangen, wisten niet dat ze die post op die manier zouden krijgen of krijgen digitaal bericht van instanties waarvan ze dat helemaal niet hadden aangegeven. Ook is het mensen vaak niet duidelijk of zij daarnaast ook nog geïnformeerd worden per post.

Van Zutphen: "MijnOverheid.nl is in ontwikkeling en mensen moeten er nog aan wennen. Het perspectief van de burger moet leidend zijn als het gaat om digitalisering van de overheid. Niet vanuit een systeem denken maar als startpunt de burger nemen. Een mens leeft, een systeem niet. Digitalisering is niet te stoppen, maar dan wel te allen tijde met het vizier op de burger. Hou er rekening mee dat nooit i├ędereen mee zal kunnen doen. Er moet ruimte blijven voor maatwerk, herstel en coulance, ook moet de overheid open blijven staan voor alternatieve kanalen."

