Je kon er niet mee e-mailen, whatsappen of foto’s maken. De opvallendste functie van de telefoon was een simpel spelletje Snake. De Nokia 3310, één van de bekendste telefoons aller tijden, keert terug volgens techsite Venturebeat.

De telefoon zou op 26 februari tijdens Mobile World Congress in Barcelona worden aangekondigd en gaat naar verluidt 59 dollar kosten. Of de telefoon een kopie wordt van het apparaat dat 17 jaar geleden het levenslicht zag is onduidelijk. Volgens Venturebeat gaat het om een 'moderne' versie van de telefoon.

HMD Global

De productie is overigens niet meer in handen van Nokia zelf, maar van HMD Global, een klein Fins bedrijf dat de rechten van Nokia heeft gekocht.

Naast dit toestel is HMD ook van plan om andere Nokia-toestellen op de markt te brengen. Daarbij zou het gaan om de Nokia 3,5 en 6 die op Android draaien. De Nokia 6 wordt nu alleen in China aangeboden. De kans is echtergroot dat de meeste aandacht naar die ene klassieker zal gaan.