Als je geïnteresseerd bent in het verleden, je eigen geschiedenis of familiehistorie, is aanvullende informatie altijd welkom. En die informatie kun je onder meer vinden met behulp van Delpher.

Delpher is een project van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met universiteiten, archieven en bibliotheken. Delpher bevat inmiddels ongeveer 11 miljoen krantenpagina’s uit Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen, Amerika en Suriname van 1618 tot 1995. Dit is zo’n 15 procent van alle kranten die ooit in Nederland zijn gepubliceerd.

Daarnaast zijn ook tijdschriften en boeken te doorzoeken, waarmee het totaal aantal te raadplegen pagina’s uitkomt op maar liefst 60 miljoen!

De informatie die uit zulke bronnen gehaald kan worden geeft – zeker bij stamboom- en familiegeschiedenisonderzoek - net dat een beetje extra sjeu aan een soms dorre opsomming van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata.

Frans Roelvink zal een presentatie geven over Delpher, dat overigens geheel gratis gebruikt kan worden. Hij laat de mogelijkheden en beperkingen zien en geeft tips voor handig gebruik. Ook zal hij kort aangeven waar nog meer kranten te vinden zijn

Over genealogie

Genealogie kan zich de laatste tijd in steeds meer populariteit verheugen. Programma’s als Verborgen Verleden waarin mensen soms ontdekken dat ze een adellijke afstamming hebben, zijn daar wellicht debet aan. Ook historici en antropologen hebben zich met dit onderwerp bezighouden, toch blijft het feit dat zij nooit de moeite hebben genomen met genealogen zelf te spreken over deze interessante hobby.

Maar publiekshistorica Eva Bleeker wil daar verandering in brengen. Daartoe heeft zij haar Masterscriptie geschreven over de belevingen van genealogen en hun onderzoek, variërend van de manier waarop zij hier invulling aan geven tot hun meningen over digitalisering en de verhoudingen met historici.

Zij heeft enkele stellingen geformuleerd waarover zij na een korte introductie met de aanwezigen in debat wil gaan.

Waar en wanneer

HCC!genealogie organiseert dan ook enkele keren per jaar bijeenkomsten waar juist deze onderwerpen aan bod komen. Aanstaande zaterdag 18 februari is het weer zover, dan zijn vanaf 11 uur bovengenoemde lezingen bij te wonen in Zalencentrum Brandpunt in Baarn.

Lees meer over deze bijeenkomst >>