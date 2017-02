Dat blijkt uit interne stukken van de Kadaster-directie in handen van het Financieele Dagblad. Een woordvoerder van het Kadaster bevestigt de authenticiteit van de documenten.

Uit de documenten blijkt dat onbevoegden ongeautoriseerde toegang tot de computersystemen van het Kadaster kunnen krijgen, waar ze mogelijk informatie kunnen aanpassen. Daarmee zouden databases met registraties van onroerendgoedbezit, hypothecaire onderpanden en beslagen te manipuleren zijn.

Wetgeving

Mogelijk zou de ict-afdeling van het Kadaster niet voldoen aan nieuwe wetgeving, omdat niet wordt voldaan aan de internationale norm voor informatiebeveiliging. De beveiligingslekken brengen grote risico’s met zich mee, omdat het Kadaster centraal staat op de onroerendgoedmarkt.

De ict-directie van het Kadaster zou in december 2014 al hebben gewaarschuwd voor een gebrek aan onderhoud. In het vierde kwartaal van 2015 bleek uit een rapportage dat er beveiligingsproblemen zijn. Het Kadaster hoopt de lekken in het eerste kwartaal van 2017 te dichten.

Tienduizenden aanvallen

In 2016 werd het Kadaster getroffen door elfduizend aanvallen per maand. Volgens een woordvoerder slaagde niemand er in om hierbij in te breken op de systemen van de organisatie. Het zou betekenen dat er nog geen misbruik is gemaakt van de beveiligingslekken.

Er werden afgelopen jaren achttien datalekken ontdekt, waarvan vijf achteraf ook echt een datalek bleken te zijn. Twee van deze lekken waren zodanig groot dat ze bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn gemeld. Instanties zijn verplicht om datalekken bij de AP te melden.