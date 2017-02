Welke fabrikanten zijn van 27 februari tot en met 2 maart op dat MWC aanwezig en wat staat er op de planning? In deze vooruitblik lees je het.

LG G6

Eén van de belangrijkste toestellen die tijdens MWC 2017 wordt aangekondigd, is de LG G6. Na de modulaire LG G5 wordt de G6 een wat traditioneler vlaggenschip, dat is voorzien van vlotte specificaties, een groot 5,7 inch-scherm en een waterdichte behuizing van glas en metaal. Ook is er een dubbele camera aanwezig, alsmede de Google Assistant, de slimme assistent van Google. Het vlaggenschip ligt mogelijk in maart of april in de winkels, de adviesprijs is nog onbekend.

Sony Xperia-lijn

Volgens de laatste geruchten grijpt Sony het Mobile World Congress aan om flink uit te pakken. Het zou gaan om twee toptoestellen, die zijn voorzien van de beste hardware van het moment en een scherp QHD-scherm. Daarnaast komen er waarschijnlijk drie middenklassers, die logischerwijs een stukje goedkoper zijn, maar wel prima prestaties bieden. Veel over de toestellen is echter nog niet bekend.

Huawei

Ook Huawei heeft aangekondigd aanwezig te zijn op het Mobile World Congress, maar het is nogal onduidelijk wat het bedrijf precies zal aankondigen. Er gaan geruchten over de Huawei P10, de opvolger van de populaire Huawei P9, maar het kan ook zijn dat we alleen een nieuwe tablet en smartwatch te zien krijgen. De Huawei P10 belooft in ieder geval een interessante smartphone te worden, door de dubbele camera, het vernieuwde design en versimpelde software.

Lenovo

Op het Mobile World Congress worden ook budgetsmartphones uit de doeken gedaan. Lenovo onthult waarschijnlijk de nieuwste toestellen in de populaire Moto G-lijn, de Moto G5 en Moto G5 Plus. In tegenstelling tot hun voorgangers beschikken de toestellen over een metalen behuizing, waardoor ze een stuk luxer ogen en aanvoelen. Daarnaast zou de Moto G5 een kleiner 5 inch-scherm én een vingerafdrukscanner krijgen. De release vindt waarschijnlijk in maart plaats.

En verder...

De afgelopen jaren presenteerde ook Samsung zijn nieuwe vlaggenschip op de technologiebeurs, maar dit jaar onthult de fabrikant de Galaxy S8 waarschijnlijk op een eigen evenement in april. Verder krijgen we op MWC een heleboel nieuwe budgettoestellen, tablets en smartwatches te zien.