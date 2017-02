Om elke twijfel over de verkiezingsuitslag weg te nemen, worden bij de verkiezingen op 15 maart de uitslagen van de stembureaus handmatig bij elkaar opgeteld. Het kabinet bant alle computers uit het telproces, om ongewenste inmenging van hackers of van andere landen uit te sluiten.

Het kabinet neemt dit besluit na berichten, deze week van RTL4, dat de computers die worden gebruikt voor het bepalen van de uitslag, niet veilig zijn. Voor de camera's noemde minister Plasterk van binnenlandse zaken vandaag ook de 'internationale indruk' die is ontstaan dat met name Rusland buitenlandse verkiezingen probeert te beïnvloeden. Eerder had hij al gezegd dat het kabinet niet naïef wil zijn en hier rekening mee houdt.

Een overtrokken reactie vindt hij dit niet. Door langer te wachten met ingrijpen zouden de berichten over onveilige apparatuur aanhouden, schrijft Plasterk de Tweede Kamer. Het risico daarvan is dat het vertrouwen in de betrouwbaarheid van de uitslag 'erodeert'. "Je kunt allerlei exotische scenario's verzinnen", zei Plasterk. "Die discussie wil ik niet."

Vertraging

Wat de concrete gevolgen zijn van deze maatregel is nog niet duidelijk. In de circa tienduizend stembureaus worden de stemmen al met de hand geteld, daar verandert niets aan. Gemeenten tellen de uitslagen van de stembureaus op. Daarvoor gebruiken ze software, maar dat moeten ze 15 maart dus met de hand doen.

Op verkiezingsdag, rond middernacht, komt het persbureau ANP gewoonlijk met een voorlopige uitslag. Hoofdredacteur Marcel van Lingen houdt er rekening mee dat dat wat later wordt. Dat komt doordat er nu meer partijen meedoen dan de vorige keer. Of het ANP last krijgt van de nieuwe procedure kan hij moeilijk inschatten, maar hij verwacht wel enige vertraging. Plasterk wil oponthoud en fouten 'zo veel als mogelijk' voorkomen. De komende weken gaat hij met de gemeenten praten.

De meeste vertraging verwacht Plasterk in de dagen erna: ook per kieskring moeten de uitslagen met de hand worden opgeteld. De definitieve uitslag moet er binnen vijf dagen zijn. De Kiesraad vindt dat erg optimistisch, ook omdat bij het tellen in grote gemeenten kans bestaat op fouten.



