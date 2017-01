Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste Nederlandse ouders zorgen maken over de veiligheid van hun kinderen op het internet. Het onderzoek is uitgevoerd door Norton by Symantec ter gelegenheid van Safer Internet Day 7 februari.

Bijna driekwart van de Nederlandse ouders (73 procent) maakt zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen op het internet. Meer dan de helft is bezorgd dat hun kinderen mogelijk worden gepest of geïntimideerd (57 procent) of worden meegelokt door een vreemde (60 procent).

Blijkens de resultaten van de enquête, die is gehouden onder bijna 21.000 consumenten wereldwijd, denkt bijna de helft (48 procent) van de ouders dat hun kinderen tegenwoordig eerder online worden gepest dan op het schoolplein. Ook geeft driekwart van de ouders aan dat kinderen nu veel meer worden blootgesteld aan online gevaren dan vijf jaar geleden.

Naast cyberpesten maken ouders zich voornamelijk zorgen dat hun kinderen mogelijk:

• Schadelijke programma's of apps downloaden (43 procent)

• Te veel persoonlijke informatie aan vreemden geven (38 procent)

• Iets plaatsen wat in de toekomst van negatieve invloed kan zijn op banen of een studie (33 procent)

• Online iets zeggen of doen wat het hele gezin kwetsbaar maakt (25 procent)

Ondanks deze bezorgdheid laat een kwart van de ouders hun kind al op jonge leeftijd (voordat een kind zes jaar is) het internet gebruiken. En hoewel de meerderheid preventieve maatregelen neemt om hun kinderen online te beschermen, doet iets meer dan 1 op de 10 (11 procent) niets. Onder maatregelen vallen: het beperken van toegang tot bepaalde websites en apps (43 procent) of het uitsluitend toestaan van internettoegang onder ouderlijk toezicht (40 procent).

“Ouders spelen een belangrijke rol in het voorlichten van hun kinderen over de grenzen van acceptabel en veilig internetgebruik. Een open gesprek over online ervaringen is de eerste stap in het beschermen van kinderen”, aldus Robert den Drijver, Territorium Manager Benelux, Norton.

“Het internet is een waardevolle bron voor de ontwikkeling van kinderen en onze kinderen kennen geen wereld zonder internet. Voorkomen dat kinderen online gaan is niet per se de oplossing. We moedigen ouders dan ook aan huisregels op te stellen over internetgebruik op basis van de leeftijd van de kinderen en met hen te praten over hun online ervaringen.”

