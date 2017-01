De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is kritisch over de plannen van de maker van Philips-tv's om op smart-tv's gepersonaliseerde reclames te laten zien.

Philips maakt zelf geen tv's meer, maar verkocht de merknaam een paar jaar geleden aan TP Vision. Dat bedrijf kondigde gisteren aan meer reclames op smart-tv's te vertonen, in een hoek van het scherm in de menu's en voor het starten van een app.

Ook zei het bedrijf in de toekomst de reclames 'relevanter' te willen maken. "We weten heel veel van het kijkgedrag, welke zenders er worden gekeken en welke apps er worden gebruikt."

Toestemming

De AP heeft TP Vision laten weten dat het alleen gegevens over het kijkgedrag van mensen mag verwerken en gebruiken voor persoonlijke advertenties als consumenten daar helder en volledig over zijn geïnformeerd en toestemming voor hebben gegeven.

Het bedrijf zegt tegen de AP dat de functie voor persoonlijke reclames alleen nog intern wordt getest en nog niet wordt toegepast op toestellen die nu op de markt zijn.

Eerdere overtredingen

In 2013 deed de AP al onderzoek naar TP Vision. Toen bleek dat het bedrijf tv-kijkers te weinig informatie gaf over de verwerking van hun persoonlijke gegevens. TP Vision verzamelde toen gegevens over het online kijkgedrag, gebruik van apps en websitebezoek en gebruikte die info voor persoonlijke aanbiedingen. Daarmee overtrad het bedrijf de Wet bescherming persoonsgegevens. Na het onderzoek heeft TP Vision dit aangepast.