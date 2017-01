Apple komt geregeld met een update aanzetten, maar update iOS 10.2.1 is erg belangrijk, omdat hij ernstige beveiligingsproblemen oplost. Het technologiebedrijf communiceert nooit in detail over een update om hackers niet op idee├źn te brengen, maar volgens techwebsite Wired gaat het dit keer om een bescherming tegen een breed scala aan potentieel erg schadelijke aanvallen. Zo wordt een achterdeurtje gedicht waardoor hackers de volledige controle over het toestel konden overnemen.

De updates zijn er voor alle modellen van de Apple Watch, de nieuwste generatie van de Apple TV, modellen van de iPhone 5 en nieuwer, iPads van de vierde generatie en nieuwer, iPod Touch-toestellen van de zesde generatie of nieuwer, en alle computers die draaien op macOS Sierra. Er is ook een update beschikbaar voor de webbrowser Safari van Apple en de Windows-versies van iCloud en iTunes.

Wie beschikt over een nieuwe MacBook Pro heeft ook baat bij de update, omdat hij ook een oplossing biedt voor de uiteenlopende levensduur van de batterij.

Apple moest de beste onderzoekers inschakelen om de gaten in het systeem op te sporen.

Hoe kun je updaten?