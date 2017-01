Volgens bronnen van Reuters in Europese kringen overweegt de EU sterk om de maatregel in te voeren. Aanleiding is het toenemend aantal aanvallen die bovendien ingewikkelder worden. Het bekendste voorbeeld was de hack bij de centrale bank van Bangladesh. Maar ook de bankentak van de Britse supermarktketen Tesco raakte vorig jaar 2,5 miljoen pond kwijt aan hackers.

Reden genoeg voor de Europese Commissie om te onderzoeken of een Europese cybersecurity stresstest de veiligheid zou verhogen. Die zou dan bovenop de bestaande maatregelen komen die lidstaten vandaag nationaal opleggen.

Volgens de European Banking Authority (EBA), die verantwoordelijk is voor de huidige stresstesten, is er momenteel nog geen beslissing genomen over dergelijke testen, maar de organisatie zelf dringt al langer aan op een gelijkaardige stresstest.

De volgende stresstest staat gepland voor midden 2018. Tegen de zomer zal de EBA vermoedelijk meer details geven over de evaluatie.