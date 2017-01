De oorzaak van de oververhittingsproblemen van de Samsung Galaxy Note 7, die in oktober vorig jaar leidden tot een wereldwijde teruggroepactie, zouden accu's die niet goed in de behuizing pasten, zijn.

Dat is de conclusie van het onderzoek dat Samsung aanstaande maandag tijdens een speciale persconferentie bekend zal maken, meldt de Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Volgens de Amerikaanse krant komt uit het onderzoek naar voren dat de accu van de Galaxy Note 7 niet goed in de behuizing van het toestel pasten. Dat zou de oververhitting veroorzaken en had in bepaalde gevallen zelfs ontploffende Note 7-exemplaren tot gevolg. Ook zouden in sommige gevallen de problemen veroorzaakt zijn door problemen tijdens de productie.

De Wall Street Journal meldt daarnaast dat Samsung een speciaal programma heeft ontwikkeld om vergelijkbare fabricagefouten in de toekomst te voorkomen. Dit programma zou bestaan uit acht stappen en met name het aantal tests en inspecties opvoeren.

Terugroepactie

Samsung besloot naar aanleiding van de accuproblemen om de Galaxy Note 7 volledig uit productie te nemen en alle geleverde exemplaren terug te roepen. In de Verenigde Staten zijn inmiddels 96 procent van alle Note 7-exemplaren weer ingeleverd.

Volgens de Amerikaanse telecomprovider Verizon zijn er echter nog steeds duizenden toestellen in gebruik. Om dat te voorkomen, worden alle uitgaande gesprekken die gebruikers voeren voortaan automatisch door Verizon doorgeschakeld naar de klantenservice van het bedrijf.