De Lyric T6 van Honeywell is een slimme thermostaat die geen uitgebreide administratie voert (en deelt) over je energieverbruik. Wél is deze thermostaat een fijne compagnon om je huis op elk gewenst moment op de voor jou meest comfortabele temperatuur te krijgen en houden.

Erg fijn is ook dat je er niet aan hoeft te denken je thermostaat omlaag te draaien als je weggaat: dankzij Geofencing schakelt de thermostaat je verwarming naar een vooringestelde (lage) temperatuur als alle huisgenoten buiten een vooraf bepaalde straal van huis gaan. Maak je hiervan geen gebruik, dan kun je via de app de temperatuur ook vanaf elders regelen.

Handig is de speciale vakantie-functie en dat je meldingen kunt instellen bij een door jou zelf bepaalde onder- of bovengrens. Zo word je gewaarschuwd als het te koud in huis wordt en je bijvoorbeeld risico loopt op bevroren leidingen.

Minpuntje is wel dat je geen melding krijgt als je iemand hebt uitgenodigd om medegebruiker te worden en diegene heeft de uitnodiging geaccepteerd. De bediening en ook het instellen van verschillende schema’s werkt duidelijk en eenvoudig, zowel via de app als op de thermostaat zelf. Prima (slimme) thermostaat dus!

Plus: makkelijk instelbaar en eenvoudig in gebruik, duidelijke display, Apple Homekit compatibel, draadloos of bedraad model verkrijgbaar

Min: geen melding van acceptatie medegebruiker(s)

Adviesprijs: € 199,- (bedraad), € 249,- (draadloos)