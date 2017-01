Ook als er geen persoonlijke of andere gevoelige informatie wordt gedeeld moeten de sites voldoen aan een protocol voor beveiligde netwerkcommunicatie. Zo'n beveiligde verbinding is te herkennen aan een slotje in de browser.

De verplichting komt te staan in de Wet Generieke Digitale Infrastructuur, een nieuwe wet waarin digitale overheidsvoorzieningen zoals DigiD en MijnOverheid.nl in worden geregeld.

De wet had eigenlijk dit jaar al moeten ingaan, maar de behandeling wordt steeds uitgesteld omdat er kritiek is van overheden en er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. Plasterk verwacht dat de wet in de tweede helft van 2017 naar de Tweede Kamer kan. Daarna moet ook de Eerste Kamer zich er nog over buigen.