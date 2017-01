De functie is toegevoegd in een update voor de Android-app van Google en werd aangekondigd in een blogbericht. Als gebruikers proberen iets op te zoeken terwijl er geen internetverbinding is, wordt deze zoekpoging opgeslagen.

Volgens Google zoekt de app automatisch in de achtergrond zodra er weer een connectie wordt gemaakt, zonder dat dit aanzienlijk veel stroom kost. Daarnaast zou een zoekpoging dankzij Googles streamlined search results-pagina noemt, ook relatief weinig data kosten volgens het bedrijf.

De zoekgigant wil het met de functie gemakkelijker maken om informatie op te zoeken op plekken met slecht mobiel bereik. Eerder gaf de mobiele applicatie een foutmelding als er geen connectie was, waardoor gebruikers later nog een zoekpoging moesten doen.