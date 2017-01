Van hen heeft de politie tijdens een onderzoek inloggegevens gevonden die kunnen zijn misbruikt voor bijvoorbeeld het doen van online aankopen.

Downloaden

De phishingmail is afkomstig van 'Oproep Politie'. In de mail staat dat de lezer een brief heeft ontvangen met informatie van de politie. Als dat niet het geval is, kan de lezer op een link in de e-mail klikken om de brief alsnog te downloaden.

"Wij hebben er bewust voor gekozen om geen link in onze e-mail te plaatsen, dat is dus het verschil", zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen de phishingmail hebben ontvangen is onduidelijk. De politie heeft zo'n honderd meldingen over de neppe mail ontvangen.

Op de afbeelding rechts is te zien hoe de fakemail er uitziet.

Bulkmail

De politie meldde gisteren op zijn website dat de bulk-mail zou worden verstuurd en dit werd overgenomen door diverse media. Die aandacht zorgde er mogelijk voor dat kwaadwillenden op het idee kwamen om erop in te springen.

"Het is elke keer weer een afweging of we er publiciteit aan geven", zegt de woordvoerder. "Vergeet niet dat er dagelijks phishingmails uit naam van de politie worden verstuurd."

De politie onderzoekt momenteel wie de afzender is, maar heeft nog geen verdachte op het oog.