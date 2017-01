Naar verluidt verschijnen later dit jaar voor het eerst MacBooks met 32 GB werkgeheugen, in plaats van het huidige maximum van 16 GB.



Dat voorspelt KGI-analist Ming-Chi Kuo, die regelmatig informatie over Apple-producten bemachtigt voordat ze worden aangekondigd, in een bericht dat in handen is van AppleInsider.

Toen Apple eind vorig jaar de nieuwe MacBook Pro met Touch Bar aankondigde, waren veel gebruikers teleurgesteld dat ze alleen verkrijgbaar waren met 16 GB werkgeheugen. Die capaciteit kan ook niet handmatig worden uitgebreid. Mac-topman Phil Schiller verdedigde deze keuze door te zeggen dat extra werkgeheugen veel energie zou verbruiken en de laptops minder compact zou maken.

Chip-update

Kuo voorspelt dat Apple de MacBook-lijnen dit jaar vooral intern zal opfrissen, met onder meer een update naar de nieuwste Kaby Lake-chips van Intel. Dat maakt ook de weg vrij voor gebruik van meer werkgeheugen, al denkt de analist dat dit alleen in het 15 inch-model van de MacBook Pro zal gebeuren. Mogelijk moet Apple wel kiezen voor geheugenchips die normaal gesproken in desktop-pc's worden gebruikt.

Volgens Kuo zal ook de 12 inch-MacBook dit jaar een interne update krijgen, met nieuwe processoren en eveneens een verdubbeling van het werkgeheugen, naar 16 GB.

Apple zag zijn Mac-verkopen in 2016 krimpen met meer dan 8 procent, zo becijferde onderzoeksbureau Gartner eerder. Volgens Kuo heeft dit vooral te maken met vertragingen in de productieketen, die inmiddels zijn opgelost.

Hij verwacht in 2017 weer groei, al denkt hij wel dat de MacBook Pro van 13 inch (zonder Touch Bar) met korting zal worden verkocht, omdat die ondermaats presteert. Alle nieuwe modellen worden in de tweede helft van het jaar verwacht.