Het gebruik van wifi in de trein is verdubbeld sinds de NS de snelheid vorig jaar september verhoogde van 300Kbit/s naar 450Kbit/s. Dat claimt de vervoerder. Reizigers blijven overwegend negatief over de dienst, zegt het treinbedrijf.

De NS maakt geen cijfers bekend over hoeveel dataverkeer het verwerkt via de eigen wifi-verbindingen. Het zegt wel dat het de verdubbeling snel zag na de snelheidsverhoging in september, schrijft Telecompaper. Ondanks de snelheidsverhoging blijft NS het bekijken van video's via de wifi-verbinding blokkeren. Muziek streamen, mailen en browsen is wel mogelijk via de verbinding.

Mede door die beperking blijven veel reizigers negatief over de dienst. "Dat is deels te verklaren door het feit dat men in de trein dezelfde kwaliteit als thuis verwacht", zegt een NS-woordvoerder tegen Telecompaper. "Onze inzet is om ervoor te zorgen dat mensen kunnen werken in de trein, met browsen, e-mail en gebruik van social media. Gebruik van video zit er helaas niet in, omdat we de verbinding moeten verdelen over reizigers."

De vervoerder zegt dat het de dienst zal blijven aanbieden en bovendien niet van plan is om geld te rekenen. Dat ligt in lijn met de plannen die de NS in 2014 presenteerde. De NS biedt al sinds 2010 gratis wifi in de trein aan. Inmiddels loopt de internetverbinding via een 4g-router in de trein. Die moet meer snelheid en betere dekking bieden dan de 3g-router die tot enige tijd geleden in treinen te vinden was.