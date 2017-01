Drones worden steeds betaalbaarder en populairder. Het vliegen met drones is in Nederland wel aan strenge regels gebonden. Zo mogen de toestellen niet in de buurt vliegen van bebouwing en vliegvelden, of boven mensenmassa's, wegen en spoorlijnen. Het vliegverbod geldt ook in grote delen van Amsterdam en de regio Rotterdam/Den Haag. Op veel andere plaatsen mogen drones niet hoger vliegen dan 120 meter.

Bekijk ook: Waar zijn no-fly zones voor drones?

Wie zich niet aan die regels houdt, loopt het risico op een boete. Dat ervoer technologie-ondernemer Alexander Klöpping onlangs: hij werd gesnapt toen hij met zijn drone boven Amsterdam vloog en moest 300 euro betalen om een rechtszaak te voorkomen.

"Maar schikkingen kunnen veel verder oplopen, tot bedragen van duizend euro", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. "Dat hangt onder meer af van de vraag hoe gevaarlijk het vlieggedrag met de drone was."

Schikkingen

Vorig jaar gingen 23 mensen akkoord met een schikking voor het besturen van een drone. Ook dat is vaker dan in 2015: toen waren er zestien schikkingen. Elf mensen wezen een schikking af of kregen meteen een dagvaarding aan hun broek.

Hoe vaak het daadwerkelijk misgaat met een drone, is een stuk minder duidelijk. De politie heeft daar geen cijfers over. Wel zijn er incidenten: zo vielen er drones door daken en raakte een auto beschadigd.

Politie en OM in de weer tegen drone-overtredingen