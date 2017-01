Besturingssysteem Windows 10 krijgt in een software-update een speciaal privacydashboard, waarmee gebruikers kunnen aangeven hoeveel data ze willen delen.

In de volgende Windows 10-update zal het dashboard aan het besturingssysteem worden toegevoegd, vertelt Microsoft in een privacy-pagina. Daarop kan een gebruiker aangeven hoeveel diagnostische informatie het bedrijf van de computer inzamelt. Volgens Microsoft zal er op het basisniveau voortaan minder data worden opgehaald.

De software-update laat gebruikers kiezen of data over locaties, spraakherkenning en reclame verzameld mag worden, naast diagnostische informatie over een computer.

Online privacydashboard beschikbaar

Met een online privacydashboard kunnen gebruikers nu alvast kiezen of hun locatie, zoekgeschiedenis, browsegedrag en notitiedata van virtuele assistent Cortana wordt gedeeld met Microsoft. Je kunt dit aangeven als je ingelogd bent op je Microsoft-account op een speciale privacy-pagina.

De Consumentenbond maakte zich in 2015 zorgen over de privacy in Windows 10. Daarbij werd onder andere de stemassistent Cortana bekritiseerd, waarvan spraakinformatie naar Microsoft wordt verstuurd.