"Dit is echt een revolutie in de wereld van het mobiele internet", vindt Ben Woldring van prijsvergelijkingssite Bellen.com. "De consument gaat hier zeker van profiteren." Woldring zelf overigens ook; zijn bedrijf verdient geld aan overstappers die via de site een nieuw abonnement afsluiten.

Ook Tim Poulus van het onafhankelijke onderzoeksbureau Telecompaper verwacht dat de prijzen voor abonnementen met onbeperkt internet zullen dalen. Hij vindt het opvallend dat T-Mobile ervoor kiest om data voor een veel lagere prijs aan te bieden. "Alle providers waren bang om dit te doen, omdat onbeperkt internet een instrument was waarmee ze de prijzen hoog konden houden."

Poulus snapt wel dat uitgerekend T-Mobile, een bedrijf dat zijn omzet de laatste jaren onder druk zag staan, deze stap maakt. "Het bedrijf is de nummer drie van Nederland en wil een groter marktaandeel. Daarnaast is het geen geheim dat moederbedrijf Deutsche Telecom meerdere keren heeft geprobeerd om T-Mobile Nederland te verkopen. Er moest iets gebeuren."

Prijzen voor bundels

Provider Mobiele data Prijs/mnd T-Mobile Onbeperkt € 35 Vodafone 25 GB € 89 Tele2 24 GB € 35 KPN 20 GB € 99

Met het abonnement dat het bedrijf vanaf 16 januari gaat aanbieden kunnen klanten ook zestig dagen onbeperkt internetten in landen binnen de Europese Unie. Die stap neemt de provider met het oog op de nieuwe regelgeving in de EU. Het is de bedoeling dat de roamingtarieven per 15 juni 2017 worden afgeschaft. Vanaf dan is het niet meer nodig om een speciale buitenlandbundel te kopen.

Te mooi om waar te zijn?

Dat lijkt te mooi om waar te zijn, maar volgens Woldring zitten er geen addertjes onder het gras. T-Mobile wil verdienen aan mensen die nu een goedkoper abonnement hebben, maar wel iets meer willen betalen voor onbeperkt internet.

"Al is het de vraag hoeveel mensen dat ervoor over hebben", zegt Poulus. "Slechts 12 procent van de Nederlanders betaalt maandelijks meer dan 30 euro voor een abonnement."

KPN

Bij KPN zijn ze niet van plan meteen de prijzen te verlagen. "Onze klanten zijn tevreden over ons netwerk en onze bundels. We gaan uit van onze eigen kracht." Tele2 zegt ook dat veel klanten tevreden zijn met het huidige aanbod. "Maar wij blijven goed opletten wat mensen willen. Daar passen we onze bundels op aan."

Woldring denkt dat Nederlanders behoefte hebben aan meer internet op hun smartphone. "Zodra we op een plek zijn waar wifi is, vragen we meteen om de code."