Samsung-onderdeel Samsung SDI heeft een accu voor auto's ontwikkeld die in 20 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit geladen kan worden.

Met een volle accu kunnen bestuurders 600 kilometer afleggen, aldus Samsung. Dat is een fors beriek, aangezien de meeste huidige accu's niet verder komen dan 500 kilomter, en vaak een flnik stuk minder.

Het gaat echter nog wel een paar jaar duren voor de accu in massaproductie gaat. Die massaproductie staat namelijk voor 2021 op de agenda. Details over de accutechnologie geeft Samsung SDI, de accudivisie van het concern, niet. Het bedrijf schrijft dat 'kennis van materialen en processen' tot een afname van weerstand in accucellen heeft geleid.

Samsung presenteerde op de International Auto Show in Detroit bovebndien een accumodule van 24 cellen met een capaciteit van 6 tot 8kWh, waar conventionele modules 12 cellen en een capaciteit van 2 tot 3kWh zouden hebben. De geïntegreerde accumodule zou veiliger en lichter zijn omdat deze uit minder componenten bestaat.