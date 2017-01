Met je iPhone 7 (Plus) kun je in de Instagram-app nu Live Photos uploaden naar Instagram Stories.



Bij de presentatie van de nieuwe iPhone 7 begin september 2016 liet Instagram zien hoe je een Live Photo kunt uploaden naar Instagram Stories. De app zet een Live Photo eenvoudig om in een bewegend plaatje die (als een boemerang) heen en weer wordt afgespeeld. Vandaag werd bekend dat die functie nu beschikbaar is in de Instagram-app.

Live Photo

Tijdens die presentatie meldde Instagram dat dankzij de nieuwe camera in de iPhone 7 en iPhone 7 Plus Instagram zou profiteren van mooiere kleuren. Die functie is nu beschikbaar in de Instagram-app. Belangrijker echter is dat Mike Krieger van Instagram vandaag ook bekendmaakte dat je nu een Live Photo kunt toevoegen aan Instagram Stories; een update vanuit de App Store heb je hier overigens niet voor nodig.

Aan de slag

Zo voeg je een Live Photo aan je Instagram Story toe: met je standaard camera maak je een Live Photo, waarna je Instagram opent en een nieuwe Instagram Story start. Vervolgens veeg je naar boven om de foto’s te bekijken die je het afgelopen etmaal hebt gemaakt en selecteer je de net gemaakte Live Photo. Ten slotte gebruik je 3D Touch om de Live Photo om te zetten in een bewegende Boomerang.

Je kunt de foto nog wel zien voordat je hem definitief plaatst. Ook kun je nog een filter toevoegen door naar rechts of links te vegen.

Bron: iCulture