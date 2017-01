De Galaxy S8 van Samsung wordt pas over een paar maanden officieel aangekondigd. Niettemin worden er hier en daar al wat details bekendgemaakt. Wat kunnen we verwachten?

De Samsung Galaxy S8 wordt één van de populairste smartphones van 2017. Hoewel het toestel pas dit voorjaar officieel wordt aangekondigd, zijn veel details nu al bekend. Dit zijn de grootste vernieuwingen die je kunt verwachten.

Voorkantvullend scherm Smartphones krijgen ieder jaar grotere schermen, dat lijkt helaas een onomkeerbaar feit. De tijd dat je een toestel gemakkelijk met één hand kan bieden is onderhand wel voorbij. De meeste consumenten willen nu eenmaal een groter scherm om beter te genieten van video’s, websites en andere apps.

Samsung lijkt met de Galaxy S8 met een oplossing te komen. Het bedrijf gaat de rand rond het scherm, ook wel de ‘bezel’ genoemd, fors kleiner maken. Zo kan het scherm groot zijn, maar het toestel zelf toch nog relatief handzaam. Bij de meeste smartphones neemt het scherm nu 65 tot 75 procent van de voorkant in, Samsung zou naar 90 procent toe willen met de Galaxy S8. Het scherm loopt dan haast door tot in de randen. Als ze dat lukt, bieden ze het beste van twee werelden: een lekker groot scherm, zonder een lompe smartphone.

Geen koptelefoonaansluiting Minder mooi nieuws is het gerucht dat Samsung de koptelefoonaansluiting gaat schrappen. De fabrikant zou het voorbeeld van Apple volgen, dat vorig jaar ook al die aansluiting verwijderde bij de iPhone 7. Bestaande koptelefoons zul je dan met een adapter moeten aansluiten op de usb-c-poort onderaan het toestel. Of stap over naar een draadloze koptelefoon, die Samsung volgens sommige bronnen gaat meeleveren.

Waarom fabrikanten de behoefte hebben om deze aansluiting te schrappen is niet helemaal duidelijk. Apple claimde dat het nodig was om de iPhone 7 waterdicht te maken, maar dat excuus zal bij Samsung niet werken. De Galaxy S7, die in 2016 verscheen, was waterdicht én voorzien van een aansluiting.

Voorzien van een dubbele camera achterop Smartphones van Apple, Huawei, LG en HTC beschikken allemaal al over dubbele camerasensoren achterop. Ook Samsung zou de Galaxy S8 van een extra sensor voorzien. Wat de fabrikant daar precies mee gaat doen is nog niet helemaal duidelijk, want iedere fabrikant zet zijn sensor anders in. Bij Apple zorgt het voor een uniek Bokeh-effect, waarbij objecten op de voorgrond extra scherpte krijgen. Bij andere fabrikanten kun je het focuspunt van een foto achteraf aanpassen, of zorgt een tweede sensor voor unieke zwart-wit-beelden.

Bixby, de slimme virtuele assistent We kennen al Siri, Google Now en Microsoft Cortana, maar ook Samsung zou aan een slimme virtuele assistent werken. Het bedrijf nam vorig jaar Viv over, een bedrijf dat zich specialiseert in kunstmatige intelligentie. Het eerste resultaat van die overname is Bixby, een virtuele assistent die waarschijnlijk met de Galaxy S8 geïntroduceerd wordt.

Bixby zou slimmer zijn dan de concurrentie, omdat hij sneller leert van gebruikers. Ook kan de assistent gemakkelijk geintegreerd worden met bestaande apps én andere apparaten. Zo kun je Bixby misschien niet alleen gebruiken om WhatsApp te bedienen of om door Netflix te bladeren, maar ook om je televisie of wasmachine aan te zetten. Zo wordt de Galaxy S8 je stemgestuurde afstandsbediening voor het hele huis.

Aankondiging: zorgen extra tests voor uitstel? Doorgaans kondigt Samsung zijn nieuwe topmodellen op het Mobile World Congress, een beurs die jaarlijks eind februari plaats vindt. Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy S8 aankondiging enkele weken later is. Na de problemen met de ontploffende Galaxy Note 7 zou de fabrikant net wat meer tijd nodig hebben om te testen. Als dat klopt, wordt de Galaxy S8 waarschijnlijk pas onthuld in april en moeten we nog iets langer wachten.