Acronis is een bekende leverancier van back-upsoftware. Elk jaar komt dit bedrijf met een update met nieuwe features; wij bekeken de 2017-versie. De gebruikersinterface is aangepast, maar blijft toch wat lastig en onduidelijk. Zo kun je bij een direct selecteerbare externe back-upschijf niet gelijktijdig een directorynaam opgeven. Dat moet je dan weer via ‘Bladeren’ doen. Acronis zou er goed aan doen om de gebruikersinterface eens kritisch door een gebruikerspanel te laten evalueren.

Back-upplan

Het eerste dat opvalt als je een back-upplan maakt, is dat een NAS direct te selecteren is als opslagapparaat. Hiervoor heb je geen Bonjour-software meer nodig, wat voorheen wel het geval was. Het beheer van de back-upplannen is nu remote mogelijk via het Online Dashboard. Je kunt nu ook persoonlijke archieven, voor oude en grote bestanden, aanmaken op elk opslagapparaat die je wenst, met toegang via File Explorer of een webbrowser. Het zoeken naar bestanden is nu mogelijk in zowel lokale als cloud back-ups. Het is ook mogelijk om nieuwe back-uparchieven te versleutelen met een 256-bit AES-sleutel: handig als je je back-up naar de Acronis Cloud wilt beveiligen. De Acronis-apps voor iOS en Android zijn aangepast om de datagegevens van tablets en telefoons draadloos te back-uppen. Heb je genoeg aan de opslagcapaciteit in Apple’s iCloud of Google Drive, dan is de toegevoegde waarde beperkt tot het direct kunnen synchroniseren van gewijzigde gegevens zodra je toegang hebt tot een wifi-netwerk. Let er wel op dat met de Acronis back-up een compleet herstel van apps en data naar een nieuwe telefoon of na een reset naar fabrieksinstellingen niet mogelijk is. Als Facebook je leven beheerst, dan is een back-upfunctie, waarmee je de Facebook-content kunt back-uppen en restoren, mogelijk interessant.

Conclusie: Hoewel True Image goede en veelzijdige back-upsoftware is, heeft versie 2017 beperkte toegevoegde waarde.

Prijs en 30-dagenversie

Acronis True Image 2017 kost € 41,99 voor één enkele gebruiker zonder cloud-opslag. De upgrade kost € 24,99. De kosten voor de cloud-opslag zijn afhankelijk van de gewenste opslagruimte. Voor wie Acronis True Image 2017 wil proberen, kan dat kosteloos voor een periode van 30 dagen waarbij dan gelijktijdig een cloud-opslag van 1 TB beschikbaar wordt gesteld.

Sterren: 4

Pluspunten: veelzijdige back-upsoftware, NAS wordt nu direct gedetecteerd

Minpunten: upgrade versie 2017 heeft beperkte toegevoegde waarde, niet altijd even heldere gebruikersinterface en meldingen

Auteur: Aad Munsterman