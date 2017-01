Deze week is er veel nieuws op tv-gebied vanwege de grote elektronicabeurs CES in Las Vegas. Maar wat er wordt bedoeld met bepaalde technische termen?

Elk jaar komen tv-fabrikanten met een nieuwtje ‘in‘ hun tv’s. Zo verschenen er jaren geleden bijvoorbeeld LED-tv’s en zullen we dit jaar veel horen over HDR en Quantum Dots. Deze nieuwigheden maken het tv-kijken in ieder geval leuker en mooier. Ga je voor de beste kwaliteit, dan mogen bepaalde features eigenlijk niet ontbreken op je tv. Zo zorgt 4K Ultra HD voor haarscherpe beelden, maakt een OLED-tv gebruik van een extra (witte) pixel en zorgt HDR zorgt voor een hoger contrast. PlatteTVDiscounter.nl legt je graag uit wat deze termen betekenen en waar je rekening mee moet houden.

4K Ultra HD

4K Ultra HD kent verschillende benamingen. Soms wordt het gewoon afgekort tot 4K, de andere keer wordt het Ultra HD of 4K UHD genoemd. Ieder merk heeft zo zijn eigen voorkeur. 4K Ultra HD heeft een beeldresolutie van 3.840 bij 2.160 pixels. 4K zorgt dus voor de weergave van beelden in een hoge kwaliteit: een beeldkwaliteit die vier keer scherper is dan mogelijk is op een full hd-beeldscherm van 1.920 bij 1.080 pixels. Hierdoor worden details beter weergegeven. Streamingdiensten als Netflix bieden al content in 4K aan.

OLED

Vandaag de dag is LG het enige grote televisiemerk dat zich vol richt op de ontwikkeling en productie van OLED-televisies. De beelden worden scherper aangezien er meer pixels getoond worden en hierdoor de dichtheid toeneemt. Een voordeel bij OLED-tv's is dat ze geen gebruik hoeven te maken van backlight. Dit komt omdat de diodes (lampjes) die zijn ingebouwd, zichzelf kunnen verlichten. OLED-televisies zijn door het gebruik van deze diodes energiezuiniger en hebben de mogelijkheid om zwarttinten ook écht zwart weer te geven en wit wordt ook écht wit.

HDR

Een andere techniek die tegenwoordig bij veel televisiefabrikanten terug te vinden is, is HDR (High Dynamic Range). Deze - voor televisies - nieuwe techniek zorgt dat de helderheid en het contrast van beelden verbeterd wordt. Door het toevoegen van HDR op de televisies worden zowel donkere als lichte scenes goed en helder weergegeven.

Quantum Dots

Om de beelden van een 4K televisie nog mooier te maken, kiezen fabrikanten voor het gebruik van Quantum Dots. Op een Quantum Dot-tv wordt een techniek gebruikt bestaande uit nanokristallen die opkleuren wanneer er licht op schijnt. Door iedere Quantum Dot wordt er een bepaalde kleur getoond, afhankelijk van de grootte. Net als bij 4K geven merken zo hun eigen benaming aan de techniek. Samsung kiest voor de term SUHD, terwijl Sony kiest voor Triluminos en LG het houdt op Quantum Dot.

Smart-tv

Als we het hebben over de beste tv’s, dan hoort hier vanzelfsprekend smart tv bij. Deze functie wordt tegenwoordig eigenlijk standaard toegepast op veel nieuwe televisies. Hierdoor is de tv te verbinden met het internet en installeer je eenvoudig applicaties op de televisie.