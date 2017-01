De onbetwiste chat-app is natuurlijk WhatsApp. Google hoopt met Allo ook een succesvolle chat-app uit te brengen. Of dat lukt?

Ook in Nederland en België wordt er veel gechat, vooral via WhatsApp. Toch probeert Google met Allo nu ook voet aan de grond te krijgen in chattend Benelux. Wij gingen met Google Allo aan de slag.

Review Google Allo

Aan het begin laat de app je diverse mogelijkheden zien, maar eigenlijk spreekt het gebruik grotendeels voor zich. Via het adresboek van je toestel benader je contactpersonen en kun je met elkaar kletsen. Naast de welbekende emoticons voeg je met Allo ook grappige stickers toe om bepaalde gevoelend uit te drukken. Verder pas je het formaat van de karakters aan, zodat je kunt ‘schreeuwen’ of ‘fluisteren’. Een fijne optie is dat je de incognitomodus kunt activeren. Hiermee versleutel je volgens Google al het chatverkeer en worden de gesprekken niet op de servers bewaard. Allo is voor een deel zelflerend, waarbij de app met de functie Slim beantwoorden automatische reacties verzorgt die passen bij je persoonlijkheid. Helaas is Slim beantwoorden op het moment van schrijven nog niet beschikbaar in het Nederlands. De systeemeisen zijn: Android 4.1+ en iOS 9.1+.

Waardering: 4,5 ster