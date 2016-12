Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuw formaat iPhone, die in 2017 op de markt moet komen. Het zou gaan om de iPhone 7s met 5-inch scherm, waarbij de camera’s verticaal zijn geplaatst.

Dat beweert de Japanse website Macocatara op basis van bronnen uit de toeleveringsketen in Taiwan.

Verticale camera’s

Het nieuwe 5-inch model zal dezelfde specificaties en componenten hebben als de modellen met scherm van 4.7-inch en 5,5-inch. Het zou dus vooral moeten worden gezien als een uitbreiding van de huidige line-up, niet als vervanging.

Belangrijk om je te realiseren is dat de plannen nog niet definitief zijn. Pas in de loop van het eerste kwartaal van 2017 krijgen de Taiwanese toeleveranciers de uiteindelijke specificaties te horen.

Drie nieuwe modellen

2017 moet een bijzonder jaar worden voor Apple, vooral omdat de iPhone dat jaar het 10-jarig bestaan viert. De meeste voorspellingen gaan ervan uit dat Apple drie modellen in 2017 uitbrengt: twee iPhone 7s-modellen en een high-end iPhone 8. Die laatstgenoemde zou ook iPhone X kunnen heten, om het 10-jarige jubileum te benadrukken.

In het duurste model kun je volgens analist Ming-Chi Kuo een flexibel OLED-scherm in een formaat van 5,1- tot 5,2-inch vinden. Ook verwacht Kuo een onzichtbare Touch ID-knop, draadloos opladen en een behuizing die geheel gemaakt is van glas.

Het is goed mogelijk dat Apple fabrikanten vraagt om componenten te leveren voor een mid-size model rond de 5-inch. Daarmee kunnen ze controleren of fabrikanten de benodigde componenten wel in de juiste kwaliteit en hoeveelheden kunnen leveren.

Het uiterlijk van de iPhone 7s en iPhone 7s Plus blijft waarschijnlijk wel hetzelfde, waarbij de goedkopere modellen geen OLED-scherm en draadloos opladen krijgen. Andere geruchten weerspreken dit overigens en bewerken dat alle iPhones in 2017 draadloos opgeladen kunnen worden.