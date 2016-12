Steeds meer mensen en bedrijven hebben te maken met ransomware. Om hiertegen op te treden, werd het project No More Ransom gestart. Afgelopen week sloten zich maar liefst 30 partners hierbij aan.

Afgelopen juli werd het project No More Ransome opgezet door de Nederlandse Politie, Europol, Kaspersky Lab en Intel Security. Deze partijen werken samen om de verschillende vormen van ransomware beter in beeld te krijgen. Bovendien ontwikkelen ze decryptietools, zodat ‘slachtoffers’ hun bestanden kunnen terugkrijgen zonder te betalen.

30 Nieuwe bedrijven

Afgelopen week sloten zich maar liefst 30 bedrijven aan om hun krachten te bundelen tegen ransomware. Partijen als Bitdefender, Eset, Check Point, CERT-EU, G Data en Trend Micro nemen nu ook deel. Zowel beveiligingsbedrijven als opsporingsdiensten bundelen hiermee hun krachten om cybercriminelen op te sluiten en ransomware aan te pakken.