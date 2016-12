Als je zelf een website, weblog of forum wilt beginnen, is WordPress een uitstekende keuze. Niet voor niets is dit gratis pakket het populairste CMS ter wereld. Of je nou een professionele webdienst of eenvoudige hobbysite wilt bouwen, WordPress is voor werkelijk iedereen geschikt!

Dé kracht van WordPress is het laagdrempelige karakter van dit CMS (Content Management System). Er is geen ingewikkelde programmeerkennis vereist en na een paar muisklikken heb je al een degelijke website draaien. Gemakshalve ga je hiervoor het beste in zee met een hostingprovider, waarbij je de website of weblog op een webserver kunt publiceren. Veel hostingproviders voeren de installatie van WordPress automatisch voor je uit, zoals de aanbieder STRATO. Bijzonder is dat je dit pakket voor uiteenlopende webprojecten kunt gebruiken. WordPress is namelijk zeer flexibel en veelzijdig!





WordPress is het populairste CMS ter wereld!

Huis-tuin-en-keuken-websites

Wil je bijvoorbeeld een weblog over je wereldreis of een website over je dierbare hobby beginnen? Gebruik WordPress! Na de (automatische) installatie kies je een leuk thema, zodat je aan de vormgeving helemaal niets meer hoeft te doen. Veel thema’s zijn geschikt voor weergave op zowel pc’s, smartphones als tablets. Dankzij een zogeheten WYSIWYG-editor (What You See Is What You Get) voeg je kinderlijk eenvoudig teksten, afbeeldingen en video’s toe. Nieuwe berichten zet je eventueel rechtstreeks door naar Facebook, Twitter en andere sociale netwerken. Leuk is dat bezoekers een reactie onder berichten kunnen achterlaten.

Webshops

Heb je de ambitie om een succesvolle webshop te beginnen, dan is WordPress een betrouwbare partner. Dit CMS is uitbreidbaar met talloze plugins, zodat je gemakkelijk een winkelfunctie kunt integreren. WooCommerce en WP eCommerce zijn prima plugins om een webshop op te zetten. Dankzij een versleutelde verbinding zijn je klantgegevens in veilige handen. Fijn is dat je analyses van het gebruikersgedrag kunt opvragen, waarna je de webshop nog beter op je klanten afstemt.

Bedrijfswebsites

Voor het maken van zakelijke websites is WordPress eveneens uitermate geschikt. Je zorgt er namelijk eenvoudig voor dat de vormgeving naadloos aansluit bij de huisstijl van het bedrijf. Je voegt rechtstreeks eigen logo’s en beeldmerken toe. Verder wijzig je van ieder thema de kleurstelling en implementeer je meerdere talen, zodat de website een professionele uitstraling krijgt. Vind je de standaardthema’s van WordPress ongeschikt? Op internet vind je voor weinig geld uitstekende thema’s waarmee je jouw zakelijke website naar een hoger niveau tilt. Een goed voorbeeld hiervan is ElegantThemes. Vergeet verder niet om de plugin Yoast SEO te installeren, zodat je website bij relevante zoektermen hoog staat in Google.

Forum

Als je op internet mensen met dezelfde interesses wilt verbinden met elkaar, is het opzetten van een forum een logische keuze. Leden kunnen zelf onderwerpen aandragen en hierover discussiëren. Vanwege de uitgebreide plugin-ondersteuning van WordPress is het beginnen van een forum een fluitje van een cent. Je gebruikt hiervoor bijvoorbeeld gratis uitbreidingen als bbPress of BuddyPress. Wees niet bang dat je de controle over het forum verliest, want je stelt voor ieder lid de juiste gebruikersrechten in. Voor iedere gebruikersgroep maak je bovendien een eigen menu aan.

Vereniging

Verenigingen met een beperkt budget kunnen prima uit de voeten met WordPress. Het gebruik van dit CMS is tenslotte volledig gratis en veel betaalbare hostingproviders bevelen het gebruik van het gebruiksvriendelijke pakket aan. WordPress geeft verenigingen de gelegenheid om donaties te innen, bijvoorbeeld via plugins als PayPal Donations en Custom Post Donations. Verder houd je verenigingsleden op de hoogte van recente ontwikkelingen door nieuwsbrieven te versturen. Mocht je (een gedeelte van) de website uitsluitend toegankelijk willen maken voor leden, dan geef je deze mensen toegang via een persoonlijk account.

Nieuwspublicaties

Misschien wil je over een specifiek onderwerp een nieuwsportaal optuigen, bijvoorbeeld over je favoriete voetbalclub, muziekgroep of politieke partij. In WordPress maak je in de WYSIWYG-editor simpel verse nieuwsberichten aan. Je kunt zelfs berichten vooraf inplannen, zodat bezoekers ook tijdens je welverdiende vakantie iets te lezen hebben. Via rss-feeds krijgen geïnteresseerden bij nieuwe publicaties automatisch een seintje.



Iedereen met plannen voor een eigen website kan met WordPress uit de voeten.