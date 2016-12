Op 11 november werd de Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System uitgebracht, kortweg Nintendo NES mini. Hierbij kwam de klassieke NES terug in een nieuwe maar vertrouwde vorm als miniatuurversie van het oorspronkelijke Nintendo-systeem. Al snel bleek het een echt verkoopsucces: zo werden er in de VS binnen 30 dagen evenveel NES mini’s verkocht als van de Wii U in zes maanden. Ook in Nederland en België gaan de NES mini’s als warme broodjes over de toonbank en voor de feestdagen is het een leuk cadeau om te krijgen of te geven.. Dat komt zeker ook door het feit dat er maar liefst 30 NES-games op het systeem zijn geïnstalleerd.

Populaire klassiekers

Onder die 30 spellen bevinden zich populaire klassiekers als Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN en Kirby’s Adventure. Verder kun je de volgende games spelen: Balloon Fight, Bubble Bobble, Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest, Donkey Kong Jr., Double Dragon II: The Revenge, Dr. Mario, Excitebike, Final Fantasy, Galaga, Ghosts’n Goblins, Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Mario Bros., Mega Man 2, Ninja Gaiden, Punch-Out!! Featuring Mr. Dream, StarTropics, Super C, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, Tecmo Bowl en Zelda II: The Adventure of Link. Met deze mooie verzameling aan NES-klassiekers is er voor ieder wat wils: ontdek een oude favoriet opnieuw of ervaar het plezier van de NES voor het eerst.

Aansluiten

Via de meegeleverde HDMI-kabel sluit je de NES mini aan op een tv. Ook wordt er een usb-kabel meegeleverd, maar voor het spelen heb je nog wel een voeding voor die USB-kabel nodig, want die wordt niet meegeleverd. Natuurlijk zit er wel een NES-controller bij de NES mini. Spelers kunnen veel van deze games ook samen beleven door een tweede Nintendo Classic Mini: NES-controller (apart verkrijgbaar) aan te sluiten. Je kunt ook een Traditionele Controller of Traditionele Controller Pro voor de Wii gebruiken.

Review, prijs en verkrijgbaarheid

De review van de NES mini zal in januari 2017 verschijnen. Er wordt geen adviesprijs door Nintendo gegeven, in de winkel kost hij circa 60 euro maar hij is moeilijk verkrijgbaar.