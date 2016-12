De overheid gaat in de toekomst telecomaanbieders verplichten in alle bewoonde gebieden in Nederland snel internet aan te bieden.

Deze landelijke dekkingsplicht zal worden opgelegd bij toekomstige veilingen van mobiele frequenties, zoals die voor het nieuwe 5G-internet. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken vrijdag bekendgemaakt.

Minister Henk Kamp bestempelde toegang tot snel draadloos internet eerder deze maand al tot 'basisbehoefte', maar toen was nog niet duidelijk wat voor consequenties hij daaraan zou verbinden. De nu aangekondigde dekkingsverplichting is de eerste concrete uitwerking van die aankondiging.

"Ons doel is dat overal in Nederland altijd ten minste één netwerk voor mobiel bellen en internet beschikbaar is", aldus Kamp. Overal een betrouwbare en snelle mobiele verbinding is volgens de minister "belangrijk voor consumenten én ondernemers". "Zonder deze technologie stagneert onze economie."

De opvolger van de huidige 4G-technologie is nog in ontwikkeling, maar in Groningen wordt al geëxperimenteerd met 5G. De verwachting is dat de frequenties voor het nieuwe, supersnelle internet rond 2020 in de verkoop gaan.

Lees ook:

>> Europees akkoord over vrijgeven 5G-frequenties