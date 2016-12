De Microsoft Edge-browser zal vanaf begin 2017 Flash-content standaard gaan blokkeren. Dat gebeurt vanaf het moment dat de Creators Update beschikbaar is voor Windows 10.

Dat maakt Microsoft bekend op zijn eigen website.

Met deze stap wil de softwaregigant zorgen voor betere prestaties, accuduur en veiligheid. Per pagina kan de gebruiker wel aangeven of de Flash-content geactiveerd moet worden.

De aankondiging volgt op een vergelijkbare stap van Google, dat al eerder Flash blokkeerde in zijn browser Chrome. Ook de populaire internetbrowser Firefox blokkeert Flash-content standaard.

De Creators Update is de volgende grote update die Microsoft zal uitbrengen voor Windows 10. De Creators Update draait volgens Microsoft vooral om het creƫren van nieuwe dingen. Zo is de app Paint flink vernieuwd: de teken-app heet nu Paint 3D en biedt de mogelijkheid om objecten in 3D te tekenen en te bewerken. Ook zal Windows 10 standaard enkele virtual reality-brillen ondersteunen.